Elden Ring: Nightreign utilizza la migliore canzone degli Evanescence

Elden Ring: Nightreign ha rivelato la sua ottava e ultima opzione di personaggio: il Revenant. Abbiamo non uno, ma ben due trailer incentrati sul Revenant. Il primo è un solito trailer che mostra le sue abilità e la sua utilità in combattimento.

Principalmente uno specialista di supporto, il Revenant può resuscitare gli alleati morti dal pavimento. Portali in vita, se vuoi. Può anche evocare un enorme spirito scheletro che può sparare raggi laser. Nel secondo trailer, vediamo più Revenant, ma la base musicale è ciò che fa davvero notizia qui.

FromSoftware ha deciso di puntare tutto sull'atmosfera nu-metal con Bring Me to Life degli Evanescence che suona in sottofondo nel trailer. Se non pensavate di poter essere più eccitati per il roguelike, ripensateci.

Elden Ring: Nightreign uscirà il 30 maggio per Xbox, PlayStation e PC.

