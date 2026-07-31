Electronic Arts La fusione da 55 miliardi di dollari dovrebbe essere completata già la prossima settimana

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Sebbene l'acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard King per ben 69 miliardi di dollari sia ancora l'acquisizione più costosa mai vista nel mondo dei videoludi, presto questa sarà in qualche modo eguagliata quando un consorzio di investitori vorrà rendere privata Electronic Arts.

Il grande editore, noto per la maggior parte delle sue serie sportive, è in procinto di essere acquisito da parte di un gruppo di investitori che include il Saudi Arabian Public Investment Fund (PIF), Silver Lake e Affinity Partners di Jared Kushner, il tutto per il prezzo enorme di 55 miliardi di dollari.

Quando l'accordo è stato annunciato, molti si sono chiesti se gli enti di concorrenza e regolamentazione di tutto il mondo avrebbero tentato di rallentare il processo, come è avvenuto con l'accordo con Activision Blizzard King, tuttavia, poiché non si tratta di un gigante del gaming che ne acquisisce un altro, queste organizzazioni sembrano meno turbate dall'accordo con EA, motivo per cui, dopo un processo di acquisizione piuttosto fluido, La fusione dovrebbe essere completata già la prossima settimana.

Sì, già il 4 agosto si pensa che l'enorme affare sarà chiuso. Secondo Variety, ciò è stato rivelato in un documento depositato alla SEC il 30 luglio, che afferma che "tutte le approvazioni regolatorie necessarie per completare la Fusione sono state ottenute", il che significa che "Electronic Arts attualmente prevede che la Fusione chiuda entro o intorno alla chiusura delle contrattazioni del 4 agosto 2026."

Quindi, entro pochi giorni, aspettati che EA sia di proprietà di un gruppo di nuovi individui. Come questo influenzerà l'azienda resta da vedere, ma l'accordo sta andando avanti con EA che si impegna con un enorme debito di prestito, il che probabilmente significa che a un certo punto verranno adottate misure di taglio dei costi per ridurre i costi e aumentare i ricavi per rimborsarlo. Allo stesso modo, avere la proprietà saudita cambierà il modo in cui i giochi EA vengono fondamentalmente creati e offerti? Solo il tempo lo dirà.