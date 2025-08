Elgato Facecam 4K ti consente di utilizzare filtri per fotocamere reali

HQ

Chiunque si sia mai dilettato con lo streaming, o anche solo con qualche streaming, probabilmente conosce Elgato. Il marchio si è fatto un nome in questo spazio, e ora è tornato con una nuovissima webcamche fa qualcosa che nessun'altra webcam ha mai fatto prima: supporta filtri reali. La nuova Facecam 4K è dotata di un attacco per filtro da 49 mm, lo stesso tipo utilizzato per gli obiettivi DSLR. Per quanto riguarda i rapporti, questa è la prima volta che una webcam supporta questa funzione.

Si posiziona come un'alternativa più economica all'ammiraglia Facecam Pro di Elgato, venduta al dettaglio per 199 USD. Utilizza un sensore Sony Starvis 2 e dispone di un obiettivo fisso con un'apertura di f/4.0, meno luminosa di f/2.0 del Pro, ma comunque abbastanza capace per la maggior parte delle attività. Come per i modelli precedenti, la messa a fuoco è fissa. La fotocamera viene fornita con una copertura per la privacy ed Elgato offre anche opzioni di filtro di terze parti. Con un semplice adattatore, gli utenti possono persino riutilizzare i loro vecchi filtri DSLR. Naturalmente, Facecam 4K supporta il software Camera Hub di Elgato, che consente agli utenti di regolare manualmente ISO, velocità dell'otturatore, zoom e altro ancora, e persino di salvare tali impostazioni direttamente sulla fotocamera.

Allora, quale webcam stai attualmente utilizzando e questa nuova Facecam 4K ti tenta?