Eli Roth conferma di aver usato l'IA generativa in Ice Cream Man

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Se assumi una posizione ferma contro l'uso dell'intelligenza artificiale nell'arte e nei progetti creativi, potresti scoprire che la parte più spaventosa del film horror di Eli Roth Ice Cream Man non è il venditore sadico di dolci o i bambini assetati di sangue e posseduti.

Dopo aver parlato con Polygon di una sequenza di animazione disegnata a mano utilizzata nel film, un elemento che Roth aveva precedentemente descritto come una scena che aveva disegnato e che aveva ricevuto l'aiuto di alcuni animatori per dare vita con una "sensazione nervosa d'altri tempi" simile a "un vecchio cartone animato di Topolino", ora il regista ha confermato che l'IA generativa è stata usata nella scena.

Un nuovo aggiornamento condiviso con Polygon da Roth spiega: "Ho sbagliato. L'IA è stata usata in una piccola parte di alcune scene del film. È stata un'opportunità in cui tecnologia e creatività si sono unite per dare vita alla mia visione per il film."

La dichiarazione conferma che la scena era una delle poche che utilizzava l'IA generativa, mentre le altre devono ancora essere determinate. Considerando che i fan spesso possono essere fermamente contrari all'uso dell'IA generativa in progetti creativi, ci si chiede come o se questo influenzerà le prestazioni del film al botteghino.