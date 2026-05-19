Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton: "Oggi sono madre di milioni di bambini in tutto il mondo"

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Lavorare in un campo che ami è un lusso che conosciamo fin troppo bene qui. Ci mantiene con i piedi per terra perché ci rendiamo conto che i nostri cari intorno a noi non sono sempre così fortunati. Ma è raro sentire una testimonianza di vera passione per il proprio lavoro, soprattutto quando si trasmette la stessa passione da non meno di 25 anni (e sempre ancora). Questo è ciò che la scrittrice Elisabetta Dami, famosa in tutto il mondo come autrice dei libri di Geronimo Stilton, ha trasmesso a Gamereactor. Abbiamo avuto l'opportunità di incontrarla di persona e di parlare con lei durante il Comicon Napoli 26, in un'intervista che potete guardare con i sottotitoli qui sotto.

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Lasciatemi dire subito che l'incontro è stato pieno di un'energia speciale, perché fin dal primo momento Dami emanava quell'aura di connessione e comunicazione calorosa con persone di tutte le età. Ora che sta festeggiando il 25° anniversario dell'inizio della serie, tradotta in 53 lingue, le abbiamo chiesto delle origini del personaggio, 'suo figlio', e la storia ha, ovviamente, radici molto personali.

"Considero Geronimo mio figlio, quindi gli tengo molto bene. È venuto dal mio cuore molti, molti anni fa; È nato in un ospedale pediatrico, come forse saprai, e da allora molte cose sono cambiate perché i nostri lettori stanno cambiando. Le nuove generazioni si stanno muovendo verso nuovi obiettivi, ma noi restiamo con loro per accompagnarle nella meravigliosa scoperta della vita, che è la più grande avventura."

Quando le abbiamo chiesto di raccontarci di quella nascita, Elisabetta ce la ha raccontata così:

"Molti, molti anni fa, ho scoperto che non potevo avere figli. È stato un periodo difficile per me, ma in quel momento ho capito anche che volevo esprimere il mio istinto materno in un altro modo, così ho iniziato a fare volontariato in un ospedale pediatrico, per dare loro speranza e coraggio, ma anche un sorriso, perché sorridere insieme è importante; ci aiuta a superare i momenti difficili."

Da quei giorni come volontario, l'idea del personaggio di Geronimo Stilton ha preso radici, un fenomeno letterario e sociale mondiale, con oltre cento libri nella serie principale e altrettanti romanzi speciali, serie spin-off e fumetti.

"Non avrei mai immaginato che sarebbe stato così efficace (...) ma tutto è venuto dal mio cuore, quindi il cuore è molto importante, e la mia favola, la mia storia, ha avuto un lieto fine, perché oggi sono la madre di milioni di bambini in tutto il mondo."

Vorremmo cogliere questa occasione per ringraziare ancora una volta Elisabetta Dami per il suo calore e le sue parole.