Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner sono bloccati in un triangolo amoroso in Eternity di A24

L'umile triangolo amoroso è una formula collaudata nel cinema e in televisione, che ha trasceso le generazioni. Per una buona ragione, è un ottimo intrattenimento e A24 capisce che è così.

Questo novembre, la casa di produzione porterà nelle sale cinematografiche "Eternity " di David Freyne, un film che è stato scritto e diretto dal regista e che vede Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner tutti intrappolati in un triangolo amoroso. Tuttavia, c'è un problema, dato che questo film si svolge nell'aldilà...

Vede come il personaggio di Teller si adatta all'essere morto e pensava che avrebbe trascorso il resto della sua esistenza soprannaturale con sua moglie, interpretata da Olsen, solo per essere sorpreso quando viene rivelato che il primo marito di sua moglie (Turner) stava aspettando che lei arrivasse nell'aldilà dopo essere morto in precedenza più di mezzo secolo prima durante una guerra. Questo porta i due uomini a combattere per Olsen, e Olsen deve decidere a cosa vuole dedicare la sua eternità; il suo primo vero amore o il marito con cui ha costruito una vita felice e lunga.

Inutile dire che questo porta il trio ad affrontare una serie di situazioni che sono allo stesso tempo caotiche e folli ed emotive e dolci, il tutto mentre Da'Vine Joy Randolph e John Early guardano da un lato come amministratori che aiutano a preparare le anime per il resto dell'eternità.

Con la premiere fissata per novembre, dai un'occhiata all'ultimo trailer di Eternity qui sotto.