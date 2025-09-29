Elizabeth Olsen non ha idea di cosa accada in Marvel Zombies

HQ

La star dello spettacolo in Marvel Zombies è Iman Vellani Ms. Marvel, che funge da tessuto connettivo che lega insieme la narrazione più ampia e l'avventura. Ma si potrebbe anche obiettare che Elizabeth Olsen Scarlet Witch è altrettanto importante, in quanto interpreta l'antagonista principale ed è un evento di routine nello show. Non che lo sapesse...

Nell'ambito di un'apparizione a LA Comic Con catturata dall'utente X Wholetusout durante il fine settimana, Olsen ha spiegato che non aveva idea che lo spettacolo fosse appena stato presentato in anteprima, spiegando di aver registrato le sue battute anni fa, nel 2020 o nel 2021.

"L'ho davvero registrato anni fa. Non riesco a ricordare... qualsiasi cosa. Non riesco a ricordare nulla, ho bisogno di guardarlo. Non ho idea di cosa Marvel Zombies... Che succede. L'ho filmato, è la mia voce. L'ho fatto a casa mia, non ero nemmeno in un ufficio. Sono così confusa. Questo deve essere stato il 2020, era il 2021? Perché lavoravo a casa mia e non in uno studio? Non ho davvero idea di come fosse".

Quindi, se sei mai stato curioso di sapere quanto tempo ci vuole per realizzare un progetto Marvel, in particolare una delle serie animate, forse questo è un buon indicatore? Speriamo di no, dato che cinque anni per mettere insieme quattro episodi televisivi che durano circa due ore sembrano un po' strani...