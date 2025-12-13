Ella Purnell non è entusiasta di GTA VI, preferendo un'esclusiva Sony sottovalutata

HQ

Ogni volta che un attore o un'attrice è coinvolto in un adattamento videoludico, puoi essere certo che qualcuno chiederà quanto sia un giocatore nella vita reale. Pedro Pascal e Walton Goggins hanno dimostrato che non è necessario conoscere i giochi per dare vita a un ruolo, ma ciò non significa che la domanda smetterà di essere fatta, né che tutti gli attori si rifiutino di giocare.

In una recente intervista a 4P, a Ella Purnell è stata chiesto se fosse entusiasta dell'uscita imminente di Grand Theft Auto VI. "Ci proverò... [ma] Mi piacciono i giochi rilassanti... Non è una storia piuttosto intensa?" disse Purnell. "Ho giocato Concrete Genie... Io dipingo, tu disegni geni... bellissimo gioco."

Pixelopus, lo sviluppatore di Concrete Genie, ha ringraziato Purnell per il suo recente saluto. Il puzzle action-adventure del 2019 è passato un po' inosservato al momento dell'uscita, ma forse ora vedremo un nuovo aumento di giocatori con la reintroduzione del gioco grazie alla star di Fallout.