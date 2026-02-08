Elle Fanning si rivolge a OnlyFans per guadagnarsi da vivere in Margo's Got Money Troubles
La serie vede anche la partecipazione di Nick Offerman, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman e altri.
Margo Millet è sfortunata, si potrebbe dire. Dopo un'avventura di una notte che la lascia incinta, si ritrova a cavarsela da sola, ora con un'altra vita di cui prendersi cura. Margo non proviene da una famiglia benestante, ma come figlia di un wrestler professionista, imparerà presto che bisogna massimizzare i minuti di gioco nel mondo, cosa che fa avviando un nascente OnlyFans.
Con l'aiuto del padre wrestler, Margo scopre presto di avere un talento per questo lavoro, creando contenuti basati sulla sua gravidanza. I video che fa diventano un po' strani, ma non troppo NSFW a giudicare dal trailer qui sotto, il che probabilmente è positivo se un familiare ti sorprende mentre guardi questa serie quando arriva su Apple TV.
La serie si basa su un libro omonimo di Rufi Thorpe. Elle Fanning, Nick Offerman, Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Greg Kinnear e Thaddea Graham completano il resto del cast. Arriva il 15 aprile su Apple TV.