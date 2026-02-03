Musk afferma che gli sforzi per bloccare l'uso russo di Starlink hanno funzionato

HQ

Elon Musk ha dichiarato domenica che le misure adottate da SpaceX per impedire alla Russia di utilizzare la rete satellitare Starlink sembrano essere efficaci, dopo che l'Ucraina ha riferito che le forze russe avevano utilizzato il sistema in attacchi con droni. "Sembra che le misure che abbiamo preso per fermare l'uso non autorizzato di Starlink da parte della Russia abbiano funzionato," ha scritto Musk su X, aggiungendo: "Facci sapere se c'è bisogno di fare di più."

L'esercito ucraino dipende da decine di migliaia di terminali Starlink per le comunicazioni sul campo di battaglia e per guidare alcune operazioni con droni. Funzionari ucraini hanno dichiarato all'inizio di questa settimana che dispositivi Starlink sono stati trovati su droni a lungo raggio utilizzati dalle forze russe, il che ha portato a un coordinamento immediato con SpaceX per affrontare la questione.

In una dichiarazione separata, il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha dichiarato che Kiev stava sviluppando ulteriori salvaguardie per prevenire futuri abusi. "L'Ucraina, insieme a @Starlink, ha già compiuto i primi passi che hanno portato a risultati rapidi nel contrastare i droni russi," ha scritto su X. "Il prossimo passo è l'implementazione di un sistema che consentirà solo ai terminali autorizzati di operare sul territorio ucraino."

SpaceX ha già dichiarato in passato di non vendere né spedire apparecchiature Starlink in Russia e di non avere legami commerciali con il governo russo o con il suo esercito. Musk ha attivato Starlink sull'Ucraina nel 2022 dopo che Kiev aveva richiesto assistenza nei primi giorni dell'invasione su larga scala russa, e il sistema è diventato da allora un elemento centrale della rete militare di comunicazione ucraina...