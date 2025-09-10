Elon Musk avverte che il debito degli Stati Uniti potrebbe portare al collasso

HQ

Elon Musk ha lanciato ancora una volta l'allarme sul crescente debito dell'America, affermando che il paese si sta dirigendo verso il collasso a meno che non vengano intraprese azioni drastiche. Parlando a un recente vertice, il capo di Tesla ha sostenuto che i pagamenti degli interessi sul debito sono ora superiori al bilancio della difesa, una situazione che ha descritto come insostenibile. Musk ha suggerito che se la tecnologia e l'automazione non saranno in grado di fornire una soluzione, la nazione potrebbe essere "tostata". I suoi commenti seguono una serie di avvertimenti in cui ha posizionato bitcoin come una potenziale alternativa all'indebolimento del dollaro, alimentando il dibattito sul fatto che le strutture finanziarie tradizionali possano resistere alla pressione crescente. Naturalmente, se vuoi controllare le sue parole esatte, puoi farlo tramite il post qui sotto o tramite il seguente link. Go!