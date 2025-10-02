Elon Musk diventa il primo mezzo miliardario al mondo

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Elon Musk è diventato la prima persona nella storia ad accumulare una fortuna della portata di mezzo trilione di dollari, secondo Forbes. L'impennata arriva dopo i costanti guadagni delle azioni di Tesla insieme all'aumento delle valutazioni per le sue altre iniziative, tra cui SpaceX e xAI. Il traguardo lo pone significativamente in vantaggio rispetto ai concorrenti nel settore tecnologico, consolidando il suo status di persona più ricca del mondo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!