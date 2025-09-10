Elon Musk potrebbe presto perdere il suo titolo di persona più ricca del mondo a favore di quest'uomo

HQ

Il regno di Elon Musk come individuo più ricco del mondo è in pericolo mentre il cofondatore di Oracle Larry Ellison si avvicina a seguito di un drammatico aumento della sua fortuna, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Le azioni di Oracle sono salite alle stelle dopo i forti guadagni legati al boom della domanda di intelligenza artificiale, facendo salire notevolmente la ricchezza di Ellison e posizionandolo quasi allo stesso livello di Musk. L'azienda si è assicurata diversi contratti importanti e si è posizionata come un attore vitale nei servizi cloud che alimentano l'intelligenza artificiale. Se lo slancio dovesse mantenersi durante la giornata di negoziazione, Ellison potrebbe superare Musk e segnare uno dei più significativi guadagni di ricchezza in un giorno mai registrati. Naturalmente, se vuoi dare un'occhiata al rapporto di Bloomberg Billionaires Index, puoi farlo tramite il seguente link.