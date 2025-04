Elon Musk ridurrà l'impegno di DOGE tra le difficoltà di Tesla Elon Musk promette un cambiamento di attenzione mentre Tesla affronta sfide finanziarie.

In una telefonata sugli utili di martedì sera, Elon Musk ha rivelato l'intenzione di ridurre significativamente il suo coinvolgimento con Dogecoin, scegliendo di dedicare più tempo a Tesla dopo un trimestre deludente per il gigante dei veicoli elettrici. L'utile netto di Tesla è crollato del 71%, segnando l'utile più basso degli ultimi cinque anni, in gran parte attribuito agli effetti combinati di tariffe, boicottaggi e ai controversi legami del miliardario con l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mentre le azioni di Tesla hanno registrato un breve rialzo dopo l'annuncio di Musk, ci si chiede se le sue affiliazioni politiche abbiano causato danni irreparabili alla reputazione e alle prospettive di crescita dell'azienda. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.