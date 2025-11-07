Elon Musk si assicura uno storico accordo da 1 trilione di dollari per Tesla

HQ

Gli azionisti di Tesla hanno approvato il pacchetto retributivo record di Elon Musk da 1 trilione di dollari, consolidando la sua influenza sul futuro dell'azienda mentre si orienta verso l'intelligenza artificiale, i robotaxi e i robot umanoidi. Il piano è passato con oltre il 75% di sostegno alla riunione annuale di Tesla ad Austin, in Texas, dove Musk è apparso sul palco insieme a robot danzanti.

Già la persona più ricca del mondo, Musk potrebbe ricevere fino a 878 miliardi di dollari in azioni nel prossimo decennio se Tesla raggiungesse una serie di traguardi di performance e valutazione. Il voto è stato considerato cruciale per trattenere Musk, la cui leadership e le ambizioni di vasta portata continuano a plasmare l'identità di Tesla, anche se le sue dichiarazioni politiche hanno intaccato l'immagine del marchio.

Il futuro di Tesla legato alla visione di Musk

Il consiglio di amministrazione aveva avvertito che Musk avrebbe potuto andarsene senza l'accordo, che è legato al raggiungimento di obiettivi come 20 milioni di auto consegnate, 1 milione di robotaxi e 400 miliardi di dollari di profitto. Anche il valore di mercato di Tesla dovrebbe salire da 1,5 trilioni di dollari a 8,5 trilioni di dollari affinché Musk riceva il pagamento completo.

Mentre i principali investitori, come il fondo sovrano norvegese, si sono opposti al pacchetto, i sostenitori hanno sostenuto che i premi sono in linea con il successo degli azionisti. Come ha detto un analista, "Resta da vedere se questo alimenterà la prossima era di innovazione di Tesla o darà semplicemente a Musk un maggiore controllo".