Embark Studios rallenta i contenuti ARC Raiders mentre si concentra sul suo "aggiornamento più grande finora"

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Embark Studios, lo sviluppatore dietro lo sparatutto a estrazione di colpi ARC Raiders, ha informato i giocatori che cambierà il suo funzionamento negli aggiornamenti in futuro. Lo studio offre ai giocatori un'attesa più lunga tra una pubblicazione e l'altra, così da poter essere più sostanziali. Il primo esempio è l'aggiornamento Frozen Trail, che uscirà a ottobre.

Questo ci lascia cinque mesi d'attesa prima del prossimo aggiornamento, tuttavia Embark ha rivelato in un nuovo post su Steam che Frozen Trail sarà l'"aggiornamento più grande ed entusiasmante di sempre." Include la mappa più grande del gioco fino ad oggi, una nuova e ambiziosa operazione ARC con comportamenti e design unici, nuovi sistemi di progressione, alberi delle abilità, armi, cosmetici, e altro ancora.

D'ora in poi, gli aggiornamenti dei contenuti saranno rilasciati due volte l'anno. Ma non devi preoccuparti che un'arma si rompa o che un nemico venga buggato, dato che aggiornamenti live arriveranno regolarmente nel gioco, sistemando aspetti come bilanciamento, aggiornamenti del negozio e correzione di bug.

Dovremo vedere come i fan ARC Raiders riusciranno a intrattenersi nei prossimi cinque mesi. Abbiamo visto un certo calo della base di giocatori su SteamDB, ma ARC Raiders attira ancora circa 100.000 giocatori al giorno, più o meno qualche migliaio, rendendolo un titolo incredibilmente popolare.