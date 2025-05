Embracer cambia nome e scorpora Coffee Stain

HQ

IlEmbracer gigante svedese dei videogiochi, con sede a Karlstad, ha annunciato che scorporeràCoffee Stain Group, l'editore di diversi importanti titoli indie, tra cuiValheim,Satisfactory,Goat Simulator eDeep Rock Galactic, che ha registrato vendite per oltre 77 milioni di sterline nel suo ultimo anno finanziario.

Embracer Il CEO Lars Wingefors ha commentato:

"Coffee Stain Group ha talenti, IP e comunità incredibili. Fino ad oggi, è stata una vera ricetta per il successo. Ho fiducia nella strategia e nella leadership di Anton e vedo una chiara opportunità a lungo termine nell'attrarre e abilitare partnership con sviluppatori di giochi indipendenti e talenti che la pensano allo stesso modo".

Allo stesso tempo, Embracer ha anche presentato la sua relazione trimestrale, in cui l'utile operativo rettificato per il quarto trimestre è stato di 1.077 milioni di corone svedesi (circa 84 milioni di sterline). In altre parole, in crescita del tre per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un utile operativo rettificato di 544 milioni di corone svedesi (circa 42 milioni di sterline).

Ultimo ma non meno importante, Embracer cambierà il suo nome in Fellowship Entertainment, il che influenzerà gli oltre 6.000 dipendenti rimanenti e aziende come Crystal Dynamics, Dark Horse, THQ Nordic, Warhorse Studios e molti altri. Non viene fornita alcuna ragione esatta per il cambio di nome, ma il nome Embracer vivrà sotto forma di una holding privata.

