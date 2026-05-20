Embracer Group si divide, scindendo Fellowship Entertainment con le sue più grandi proprietà intellettuali

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Embracer Group ha annunciato l'intenzione di separarsi in due società quotate in borsa, scindendo la stragrande maggioranza delle sue principali proprietà intellettuali tramite lo spin-off di Fellowship Entertainment, una società guidata da proprietà intellettuale basata sullo sviluppo, pubblicazione e licenze di videogiochi.

Questa decisione è stata presa per "catturare il pieno potenziale degli asset di alta qualità del gruppo e accelerare la creazione di valore", spiega Embracer nel post di annuncio. Dopo aver letto il documento, in termini semplici sembra che Embracer si stia dividendo affinché Fellowship Entertainment possa concentrarsi su tutti gli elementi creativi del suo business, mentre Embracer rimane a gestire e supervisionare il business, dedicandosi anche a cose al di fuori dello sviluppo di nuovi giochi, cioè "mobile, distribuzione, retrò, film, remake e remaster."

Le IP che ora saranno raccolte come parte di Fellowship Entertainment sono: Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Kingdom Come: Deliverance, Metro, Tomb Raider, Darksiders, Dead Island, Remnant, oltre a "molti altri". Le principali aree di business della Fellowship sono sviluppo e pubblicazione, e licenze. Mentre Embracer opera nei settori business dei giochi PC/console, giochi mobile, intrattenimento e servizi, e altro, il che supponiamo significhi solo tutto il resto non menzionato.

Si prevede che Fellowship Entertainment sarà quotata sul Nasdaq Stoccolma nel 2027 e sarà quindi una società quotata separatamente. "Questa separazione riguarda un focus manageriale più marcato e una responsabilità più chiara, dando a ciascuna azienda la struttura e la leadership per realizzare maggiormente il proprio pieno potenziale. Sono davvero entusiasta delle prospettive di Fellowship Entertainment di crescere in modo organico e sostanziale nei prossimi anni. Sono altrettanto ottimista riguardo al potenziale del portafoglio profondo e alle opportunità selettive di M&A per un Embracer più mirato," ha dichiarato il CEO di Embracer, Lars Wingefors, riguardo alla divisione.