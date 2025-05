Emma Raducanu e Iga Swiatek si scontreranno di nuovo al Roland Garros

HQ

La giocatrice britannica Emma Raducanu ha prevalso nel suo primo match al Roland Garros nonostante fosse malata, e incontrerà Iga Swiatek per il secondo turno, imitando il copione degli Australian Open all'inizio di quest'anno. Raducanu ha sconfitto la cinese Wang Xinyu 7-5, 4-6, 6-3 in 2 ore e 44 minuti.

La giocatrice britannica è diventata la prima donna britannica a vincere un major di singolare dai tempi di Virginia Walde nel 1977, ma era il 2021. Da allora il suo livello è diminuito e non ha vinto altri titoli WTA, scendendo al numero 43 del mondo. Tuttavia, non è per mancanza di tentativi, e la sua combattuta vittoria contro Xinyu ne è la prova.

L'ultima volta che Raducanu e Xinyu si sono incontrate è stato nel 2021, quando solo due mesi dopo la sua vittoria agli US Open, è stata sconfitta in tre set. Quattro anni dopo, Radunau si è vendicata e affronterà la numero 5 del mondo Iga Swiatek. Raducanu non ha mai vinto contro la giocatrice polacca (compresa una dolorosa sconfitta per 6-0, 6-1 in Australia quest'anno), ma ci è andata vicina sulla terra battuta.

"Sono stati anni incredibilmente difficili per me", ha detto Raducanu sul sito web della WTA. "Non penso di essere necessariamente fuori pericolo, sto ancora cercando di capire le cose. Sono solo contento di questa settimana di come sono stato in grado di lasciare le cose fuori dal campo, andare in campo con la mente abbastanza lucida e lottare per ogni punto".

Emma Raducanu affronterà Iga Swiatek mercoledì prossimo, 28 maggio.