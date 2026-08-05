Endless Legend 2 lascerà l'accesso anticipato a settembre

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Potresti iniziare a sviluppare un po' di ansia vedendo cosa succederà a settembre, ma se hai visto il frenetico programma di rilasci e pensi ci sia spazio comodo per un altro progetto all'interno di queste fila, abbiamo una buona notizia da condividere.

Endless Legend 2 di Amplitude Studios uscirà ufficialmente dall'Early Access il mese prossimo e debutterà nella versione 1.0, tutto il 17 settembre.

Quando arriverà questo momento, verrà introdotto un nuovo aggiornamento nel gioco che porterà con sé una serie di contenuti aggiuntivi, comprendendo una nuova fazione giocabile nota come I Sandshapers, due fazioni ladri chiamate L'Ordine di Zelevas e L'Artiglio Mozzato, e una fazione minore chiamata La Mangrovia dell'Armonia.

Parlando specificamente della nuova fazione giocabile principale, questa sarà accompagnata da una nuova missione della fazione, nuove unità, eroi, tecnologie e tratti da padroneggiare.

Con tutto questo all'orizzonte, è uscito un nuovo trailer per Endless Legend 2, che potete vedere qui sotto per farvi sentire il sangue in vista dell'arrivo della versione 1.0.