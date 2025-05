Enshrouded rilascia il suo più grande aggiornamento di sempre

HQ

Keen Games ha lanciato oggi Thralls of Twilight, il sesto importante aggiornamento di Enshrouded, e contiene un bel po' di nuovi contenuti per tutti i sopravvissuti di Embervale.

Le aree infestate di Shroud sono state completamente rinnovate: la nebbia è più densa, i nemici più intelligenti e il paesaggio più verticale e vario. Sono stati aggiunti oltre 100 nuovi luoghi da esplorare, inclusi i templi notturni accessibili solo dopo il tramonto. Anche la notte è stata estesa a un'ora in tempo reale, quindi non è più solo qualcosa da sopportare: ora offre la possibilità di ottenere risorse e ricompense esclusive.

Un'altra grande novità introdotta in Thralls of Twilight sono le gemme. Gemme che possono essere utilizzate per potenziare alcune delle armi più rare, dando molti effetti diversi e permettendoti di personalizzare un po' di più il tuo equipaggiamento. Per coloro che amano dare la propria impronta al personaggio, ora c'è la possibilità di colorare l'armatura e cambiare aspetto utilizzando il nuovo personaggio NPC Elio Ricci. Inoltre, i biomi Nomad Highlands e Kindlewastes sono stati sottoposti a un importante restyling.

Insomma. Enshrouded sta migliorando di mese in mese, e Thralls of Twilight approfondisce ancora di più il gioco in preparazione della versione completa prevista per il rilascio del prossimo anno.