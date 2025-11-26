Enzo Maresca loda Estêvão e sostiene Yamal: "troppa pressione per ragazzi giovani come loro"

HQ

Estêvão Willian è diventato la giovane star del Chelsea. Ingaggiato la scorsa estate dal Palmeiras dopo aver giocato la Coppa del Mondo per Club FIFA (dove l'ala ha segnato, precisamente, contro il Chelsea), il diciottenne si è guadagnato la sua presenza in squadra con gol straordinari come quello che ha scatenato l'incubo del Liverpool il mese scorso. Contro il Barcellona, segnò il secondo gol in una schiacciante vittoria per 3-0 in Champions League, il gol più sorprendente della partita, lasciando il difensore Alejandro Balde e calciando in alto attraverso il portiere Joan García.

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha detto che il gol "mi ha ricordato quello che ha segnato contro di noi ai Mondiali per club - molto simile, la stessa azione", un gol che non ha impedito al Chelsea di diventare campione del mondo nella competizione estiva.

L'allenatore dei Blues ha elogiato l'Estêvão, che ha vinto il tanto pubblicizzato duello tra giovani stelle: Estêvão Willian è nato nell'aprile 2007, solo tre mesi più grande del secondo classificato del Pallone d'Oro Lamine Yamal, che non ha avuto il suo miglior inizio stagionale a causa di una serie di infortuni e prestazioni insignificanti contro i migliori club contro i migliori club contro cui il Barça ha affrontato quest'anno, sconfitte contro PSG, Real Madrid e ora Chelsea.

Tuttavia, mentre Maresca massacrava Estêvão, incluse anche Yamal nella sua richiesta a favore degli adolescenti. Quando la stampa gli ha chiesto se Estêvão gli ricordava Messi, Maresca ha praticamente chiesto alla gente di lasciarli in pace: "Con lui, Lamine, sono così giovani a 18 anni che se inizi a parlare di Messi, Ronaldo, penso che sia troppa pressione per ragazzi giovani come loro. A 18 anni devono divertirsi, devono arrivare al campo di allenamento contenti, ma quando inizi a paragonarli a Messi o a Ronaldo, penso che sia troppo per loro."