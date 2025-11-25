Il Chelsea travolge il Barcellona, il Manchester City subisce la prima sconfitta contro il Leverkusen: risultati in Champions League

HQ

Le partite di martedì in Champions League lasciano il Barça con un'altra sconfitta, e la più pesante da molto tempo: 3-0 contro il Chelsea, prima partita senza gol da dicembre scorso, e in una posizione seriamente compromessa se vogliono finire tra gli 8 migliori della classifica: saranno costretti a vincere tutte e tre le prossime partite.

Il Chelsea, che ha iniziato la sua campagna in Champions League con una sconfitta, è ora salito al (provvisorio) quarto posto in classifica. Il Manchester City, una delle poche squadre imbattute in classifica, ha subito una sconfitta allo Stadio Etihad 2-0 contro il Bayer Leverkusen, ma rimane sesto in classifica.

Martedì è stato anche il giorno in cui la Juventus ha finalmente ottenuto una vittoria nella competizione, contro il club norvegese Bodo/Glimt, guadagnata all'ultimo minuto dopo che il norvegese ha segnato un rigore all'87°. Primi punti anche per il Benfica, la squadra portoghese guidata da José Mourinho, anche se dovranno vincere tutto se vogliono finire tra i primi 24.

Questi sono i risultati delle partite di Champions League di martedì e gli orari delle partite di mercoledì:



Ajax 0 - 2 Benfica



Galatasaray 0 - 1 Union Saint-Gilloise



Bodo/Glimt 2 - 3 Juventus



Napoli 2 - 0 Qarabag FK



Marsiglia 2 - 1 Newcastle



Borussia Dortmund 4 - 0 Villarreal



Chelsea 3 - 0 Barcellona



Manchester City 0 - 2 Leverkusen



Slavia Praha 0 - 0 Athletic Club



Partite di Champions League mercoledì 26 novembre



Copenaghen vs Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT



Pafos vs Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal vs Bayern Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atlético de Madrid vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT



Francoforte vs Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiacos vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris Saint-Germain vs Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT



Sporting CP vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

