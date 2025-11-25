Il Chelsea travolge il Barcellona, il Manchester City subisce la prima sconfitta contro il Leverkusen: risultati in Champions League
Risultati delle partite di Champions League di martedì 25 novembre.
Le partite di martedì in Champions League lasciano il Barça con un'altra sconfitta, e la più pesante da molto tempo: 3-0 contro il Chelsea, prima partita senza gol da dicembre scorso, e in una posizione seriamente compromessa se vogliono finire tra gli 8 migliori della classifica: saranno costretti a vincere tutte e tre le prossime partite.
Il Chelsea, che ha iniziato la sua campagna in Champions League con una sconfitta, è ora salito al (provvisorio) quarto posto in classifica. Il Manchester City, una delle poche squadre imbattute in classifica, ha subito una sconfitta allo Stadio Etihad 2-0 contro il Bayer Leverkusen, ma rimane sesto in classifica.
Martedì è stato anche il giorno in cui la Juventus ha finalmente ottenuto una vittoria nella competizione, contro il club norvegese Bodo/Glimt, guadagnata all'ultimo minuto dopo che il norvegese ha segnato un rigore all'87°. Primi punti anche per il Benfica, la squadra portoghese guidata da José Mourinho, anche se dovranno vincere tutto se vogliono finire tra i primi 24.
Questi sono i risultati delle partite di Champions League di martedì e gli orari delle partite di mercoledì:
- Ajax 0 - 2 Benfica
- Galatasaray 0 - 1 Union Saint-Gilloise
- Bodo/Glimt 2 - 3 Juventus
- Napoli 2 - 0 Qarabag FK
- Marsiglia 2 - 1 Newcastle
- Borussia Dortmund 4 - 0 Villarreal
- Chelsea 3 - 0 Barcellona
- Manchester City 0 - 2 Leverkusen
- Slavia Praha 0 - 0 Athletic Club
Partite di Champions League mercoledì 26 novembre
- Copenaghen vs Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Pafos vs Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal vs Bayern Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atlético de Madrid vs Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Francoforte vs Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiacos vs Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain vs Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT