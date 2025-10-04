Il gol all'ultimo minuto di Estêvão per il Chelsea fa cadere la corona al Liverpool

HQ

La crisi del Liverpool continua. I campioni d'Inghilterra, abituati a vincere tutto, reduci da una striscia di sette vittorie consecutive in tutte le competizioni, si ritrovano improvvisamente con tre sconfitte di fila. La sconfitta per 2-1 di sabato contro il Chelsea a Stamford Bridge avrebbe potuto entrare nei pronostici di Arne Slot, come una delle visite più difficili della Premier League, ma arriva dopo una sconfitta per 1-0 contro il Galatasaray in Champions League e un 2-1 contro il Crystal Palace, ad Anfield stanno suonando gli allarmi rossi.

Moisés Caicedo ha segnato il primo gol nel primo tempo per il Chelsea, Cody Gakpo ha pareggiato la partita, ma al 96' Estevao ha segnato dopo aver inseguito un lungo passaggio di Marc Cucurella.

La verità è che il Chelsea ha dominato la partita di oggi, è stato meglio fisicamente, Mac Allister ha deluso e le sostituzioni di Arne Slot non hanno funzionato... Nel frattempo, il Chelsea ha trovato una nuova stella, il 18enne Estêvão Willian, ingaggiato la scorsa estate dal Palmeiras dopo la Coppa del Mondo per Club (dove l'esterno ha segnato, appunto, contro il Chelsea).

Liverpool e Chelsea si scambiano i posti in Premier League

La sconfitta del Liverpool a Stamford Brige e la precedente vittoria dell'Arsenal contro il West Ham, 2-0, significano che si scambiano di posto: l'Arsenal è in testa al campionato con 16 punti, il Liverpool è secondo con 15. Il Chelsea aveva subito un inizio terribile con 2 pareggi e 2 sconfitte, ma ora sale in sesta posizione, forse rientrando nella corsa per il campionato?