Epic Games ospiterà la vetrina State of Unreal all'Unreal Fest 2025

HQ

Epic Games ha annunciato la data e l'ora della premiere per la vetrina State of Unreal che si concentrerà ed esplorerà il futuro del motore di sviluppo e dei giochi che girano su di esso.

La presentazione avrà, per la prima volta in assoluto, all'evento del settore Unreal Fest che presenta una serie di relatori, panel e conferenze che esplorano parti specifiche del lavoro con Unreal Engine e come padroneggiare lo strumento di sviluppo.

Per quanto riguarda quando possiamo aspettarci State of Unreal, lo spettacolo è previsto per il 3 giugno alle 14:30 BST / 15:30 CEST, e per coloro che non intendono partecipare alla convention dal vivo, sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo sui canali YouTube e Twitch di Epic.

Il contenuto esatto di State of Unreal deve ancora essere elaborato, ma sappiamo quali panel ed eventi sono previsti per Unreal Fest quest'anno. Puoi vedere il programma completo qui.