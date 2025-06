Epic Games Publishing svela l'avventura cooperativa in stop-motion Out of Worlds

In aggiunta a una recente tendenza dei giochi in stop-motion, Out of Words è un nuovo titolo di Kong Orange, WiredFly ed Epic Games Publishing. Annunciato stasera al Summer Game Fest, il gioco sembra prendere ispirazione dai recenti successi cooperativi.

Seguendo due giovani personaggi che non sono in grado di parlare, dovranno avventurarsi in uno strano mondo per tornare a casa e recuperare le loro voci. Le meccaniche ruotano attorno ai giocatori che devono lavorare insieme, come ci si aspetterebbe.

Dai un'occhiata al breve trailer qui sotto. Out of Words arriva nel 2026 su Xbox Series X/S, PS5 e PC.