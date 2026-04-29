Episodio terroristico dichiarato a Londra con due uomini ebrei accoltellati

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Due uomini sono stati accoltellati nella zona di Golders Green a Londra nella tarda mattina del 29 aprile, con l'incidente stesso considerato un atto terroristico. Secondo Sky News, le due vittime sono un uomo sulla settantenne e un altro uomo sulla trentina, e ciò che li unisce è la loro religione, dato che entrambi sono ebrei.

Il sospettato che si ritiene abbia commesso questi atti efferati è un uomo di 45 anni, che da allora è stato identificato come individuo con una "storia di gravi violenze e problemi di salute mentale", come spiega il Commissario della Metropolitan Police, Mark Rowley.

La Polizia Metropolitana ha persino elevato la situazione da semplice accoltellamento a un incidente terroristico, con il Commissario Aggiunto Laurence Taylor che ha osservato che ora esiste un team "altamente specializzato" di agenti antiterrorismo che lavora con la polizia per capire cosa sia accaduto e "se questo attacco fosse deliberatamente colpito alla comunità ebraica di Londra."

Le vittime sono state portate in ospedale e il sospetto è stato trattenuto dopo aver tentato di esercitare violenza contro agenti di polizia presenti sul posto. Tuttavia, questo sembra essere solo l'inizio della situazione, poiché il primo ministro Keir Starmer ha convocato una riunione d'emergenza COBRA per riflettere sull'incidente, mentre un gruppo islamista legato all'Iran (Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia) ha attivamente rivendicato la responsabilità degli accoltellamenti.