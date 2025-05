Erik ten Hag annunciato come allenatore del Bayer Leverkusen fino al 2027

HQ

Il Bayer Leverkusen ha un nuovo allenatore: dopo l'emozionante uscita di scena di Xabi Alonso, confermato ora al Real Madrid per tre anni, il club tedesco ha ingaggiato Erik ten Hag per due stagioni, fino al 30 giugno 2027. Inizierà i preparativi per la prossima stagione il 1° luglio.

Erik ten Hag era senza club da quando è stato licenziato dal Manchester United dopo il peggior inizio di stagione da decenni... solo per Ruben Amorim che non è stato in grado di cambiare la situazione (semmai, è peggiorata). Tuttavia, con lo United, ten Hag ha vinto la FA Cup nel 2024, la EFL Cup nel 2023 e l'Eredivisie tre volte con l'Ajax nel 2019, 2021 e 2022.

"Con tre scudetti e due coppe, lui e l'Ajax hanno dominato il calcio olandese incontrastato dal 2018 al 2022. Erik ha anche dimostrato la sua classe come allenatore con i suoi successivi successi con il Manchester United in condizioni a volte difficili", ha dichiarato il direttore sportivo del Bayer 04, Simon Rolfes.

Xabi Alonso ha trasformato il "Neverkusen" in un vincitore del triplete nazionale e, anche se quest'anno è caduto in disforma, è stato comunque la seconda migliore squadra in Germania. L'olandese dovrà mantenere quel livello, competendo con il Bayern Monaco in tutte le competizioni e sperando di migliorare le proprie prestazioni in Champions League.