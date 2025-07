Erin Patterson è stata giudicata colpevole in un caso di avvelenamento da funghi in Australia La donna vittoriana è stata condannata per aver ucciso tre suoceri con un pasto tossico e per aver tentato di ucciderne un quarto.

HQ Le ultime notizie sull'Australia . Lunedì, una giuria di Victoria ha giudicato Erin Patterson colpevole di aver ucciso tre parenti del suo ex marito e di aver tentato di ucciderne un quarto, dopo aver servito loro un piatto fatto in casa contenente funghi mortali. Il caso, che ha catturato l'attenzione nazionale, ha rivelato una rete di inganni utilizzata per attirare le vittime a casa sua con falsi pretesti. Patterson, che sostiene che le morti sono state accidentali, ora attende la sentenza e rischia l'ergastolo. "Penso che sia molto importante ricordare che tre persone sono morte, e abbiamo avuto una persona che è quasi morta ed è stata gravemente ferita", ha detto Dean Thomas, un detective della polizia di Victoria, in una breve dichiarazione fuori dal tribunale. Puoi saperne di più nel video qui sotto. Erin Patterson // Shutterstock