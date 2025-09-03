Erling Haaland chiede al suo ex club norvegese, il Bryne FK, di "parlare" durante le turbolenze

HQ

Erling Haaland ha sorpreso i suoi follower su Snapchat quando ha scritto: "Parla, Bryne FK. Che diavolo sta succedendo?" in norvegese, riferendosi alle turbolenze che si sono verificate nel suo ex club, il Bryne, dove ha giocato quando aveva 16 anni tra il 2016 e il 2017, prima di trasformarsi in una star mondiale e il volto del Manchester City.

La sua carriera calcistica è iniziata a Bryne, in Norvegia, dove è entrato a far parte della squadra di calcio Bryne FK, ed è stata così impressionante che ha fatto il suo debutto in prima squadra all'età di 15 anni, dove ha giocato durante la stagione 2016/17. Naturalmente, è diventato un'icona per la città e il club, ma ora Bryne sta affrontando problemi.

Nonostante siano stati promossi in Eliteserien, la prima divisione norvegese l'anno scorso, quest'anno hanno avuto una corsa terribile, vincendo solo 5 delle 20 partite finora disputate nella stagione, perdendone 10, mettendoli in zona retrocessione. Invece di lavorare per risolverli, il club ha rescisso i contratti di tre dei suoi giocatori chiave, Jens Husebø, Robert Undheim e Axl Kryger, senza spiegazioni.

L'attaccante del Manchester City, tornato con la nazionale norvegese per prepararsi alle partite contro la Finlandia (amichevole) e la Moldavia (Coppa del Mondo) ha condiviso le sue frustrazioni con Bryne, dimostrando di essere ancora legato al club in cui tutto è iniziato per lui.