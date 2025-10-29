Esclusivo: Il compositore di Ace Attorney Noriyuki Iwadare sta scrivendo Bestiario - primo ascolto all'interno

HQ

Da quando abbiamo appreso per la prima volta di Bestiario alla BIG Conference nel 2023, sapevamo che era fortemente ispirato ai classici J-RPG e al lavoro di Yasuhiro Ohori di Alundra. Quello che non sapevamo allora, né quando abbiamo ricevuto un aggiornamento sul progetto di El Yuste un anno fa, era che avrebbe ricevuto il supporto diretto e il coinvolgimento delle leggende giapponesi. E raccontando dalla nostra intervista esclusiva qui sotto, non sembra che nemmeno gli sviluppatori lo stessero nemmeno sognando.

Il video è stato girato all'inizio di questo mese al BCN Game Fest, dove Gamereactor è stato media partner internazionale ufficiale e dove Robert di Wiggin Industries ha svelato il piatto intorno ai 4 minuti:

"Così, meno di un anno fa, ho incontrato Noriyuki Iwadare in Giappone", inizia a ricordare Robert. "E gli ho mostrato il nostro lavoro, il nostro videogioco, e stavo per chiedergli di collaborare alla musica, e di assumerlo - ma lui si è fatto avanti, dal nulla, ha composto un tema... "

A questo punto del video, se date un'occhiata, potrete ascoltare un assaggio della prima traccia musicale di Iwadare-san per Bestiario, che poi rimane come musica di sottofondo fino alla fine del video, in esclusiva su Gamereactor.

"E, per chi non lo sapesse", continua, "è il compositore di Ace Attorney [Phoenix Wright], è il compositore di Kid Icarus: Uprising, persino di Space Invaders della serie originale, e di uno dei miei giochi di ruolo preferiti di tutti i tempi, che è Lunar e Grandia. È il compositore di Grandia, Grandia II, Grandia III, Lunar, Lunar 2... quindi è un compositore straordinario".

Nel video, confermiamo a Robert che non avevano alcuna "obiezione!" al fatto che il compositore di Gyakuten Saiban si unisse al partito di Bestiario.

"E, non so, è umiliante avere tutte queste persone nel progetto. È pazzesco".

Per saperne di più sui consigli e l'ispirazione offerti da Yasuhiro Ohori, o sullo stato attuale del progetto, riproduci l'intervista completa, che include i sottotitoli nella tua lingua locale.