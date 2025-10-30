[Esclusivo] Nobuo Uematsu: "Final Fantasy IX Remake? Chiedi a Square Enix!"

HQ

E' stata una delle attrazioni principali del primo San Diego Comic-Con di Malaga e forse il panel in cui ha regnato il silenzio più solenne dei quattro giorni dell'evento: Nobuo Uematsu, il compositore a cui si devono le colonne sonore di Final Fantasy, ha presenziato all'evento e ha offerto ai partecipanti un concerto pianistico intimo e travolgente che, Possiamo testimoniarlo, è stata una di quelle esperienze che ci si porta per sempre nella memoria.

E approfittando della visita del maestro, Gamereactor ha avuto l'opportunità molto esclusiva di parlare di persona con lo stesso Uematsu e la sua collega panelist, artista e doppiatrice Rie Tozuka, con la quale ha combinato la sua musica con una voce fuori campo di alcune delle scene più memorabili della serie di giochi. Insolitamente, abbiamo dovuto condurre l'intervista in spagnolo, quindi assicurati di attivare i sottotitoli locali.

È difficile separare Nobuo Uematsu dalla sua opera più nota, Final Fantasy, di cui tutti abbiamo in mente il nostro capitolo preferito. Il nostro collega David Caballero lo ha sicuramente fatto, ed è per questo che ha chiesto a Uematsu se gli piacerebbe vedere un remake del suo amato Final Fantasy IX ora che sono così in voga, o se lo vedeva arrivare in futuro. Questa è stata la sua risposta: "Dovrai chiedere a Square Enix di questo. Non ho mai pensato se volevo il remake o se me lo avrebbero chiesto, quindi se Square Enix vuole farlo, così sia.

Naturalmente, non potevamo nemmeno chiederci quale fosse il capitolo preferito del compositore della serie, anche se si limitava solo al lato sonoro: "Beh, non potevo farlo a livello musicale perché penso che siano tutti memorabili", ha esordito Uematsu. "Ma penso che Final Fantasy IX sia interessante, perché ha un equilibrio sorprendentemente buono tra diversi generi musicali.

Quindi ora lo sai. Non perdetevi l'intervista completa con Nobuo Uematsu qui sopra, dove parliamo anche della sua opinione sulle revisioni del suo lavoro da parte dei suoi allievi, così come delle influenze su brani leggendari come "One Winged Angel" di Sephiroth.