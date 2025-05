Ethel Caterham, 115 anni, diventa la persona vivente più anziana del mondo Una donna britannica prende il titolo dopo la morte di una suora brasiliana a 116 anni.

HQ Le ultime notizie sul Regno Unito . Ethel Caterham del Surrey, Regno Unito, è ufficialmente diventata la persona vivente più anziana del mondo con i suoi 115 anni e 252 giorni. Il suo record è stato riconosciuto dopo la morte di suor Inah Canabarro Lucas del Brasile, che aveva 116 anni. Nata nel 1909, Caterham è l'ultimo suddito sopravvissuto di Edoardo VII e ha assistito a eventi che vanno dall'affondamento del Titanic alla pandemia di Covid-19, a cui è sopravvissuta all'età di 110 anni. Ha trascorso decenni all'estero prima di stabilirsi nel Surrey. Ethel Caterham // Shutterstock