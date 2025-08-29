Sport
EuroBasket: primi risultati e orari per la 2ª giornata del 29-30 agosto
I risultati della 1ª giornata di EuroBasket e gli orari delle seconde partite della fase a gironi.
HQ
La prima giornata di EuroBasket 2025 è passata, con 16 partite giocate in Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C) e Polonia (Gruppo D). Questi sono stati i risultati:
Gruppo A
- Repubblica Ceca 50 - 62 Portogallo
- Lettonia 73 - 93 Turchia
- Serbia 98 - Estonia 64
Gruppo B
- Gran Bretagna 70 - 94 Lituania
- Montenegro 76 - 106 Germania
- Svezia 90 - 93 Finlandia
Gruppo C
- Georgia 83 - 69 Spagna
- Bosnia ed Erzegovina 91 - 64 Cipro
- Grecia 75- 66 Italia
Gruppo D
- Israele 83 - 71 Islanda
- Belgio 64 - 92 Francia
- Slovenia 95 - Polonia 105
Ora, la 2ª giornata proseguirà il 29 e 30 agosto, venerdì e sabato. Questi sono gli orari in CEST (un'ora prima nel Regno Unito).
Venerdì 29 agosto
- Germania vs. Svezia: 12:30
- Turchia vs. Repubblica Ceca: 13:45
- Lituania-Montenegro: 15:30
- Estonia-Lettonia: 17:00
- Finlandia vs. Gran Bretagna: 19:30
- Portogallo vs. Serbia: 20:15
Sabato 30 agosto
- Italia vs. Georgia: 14:00
- Islanda vs. Belgio: 14:00
- Francia vs. Slovenia: 17:00
- Cipro vs. Grecia: 17:15
- Polonia vs. Israele: 20:30
- Spagna vs. Bosnia ed Erzegovina: 20:30
Come guardare EuroBasket 2025 in diretta
A seconda del tuo paese, troverai l'EuroBasket 2025 su diversi canali, alcuni in chiaro e altri a pagamento. Ecco un elenco di dove puoi guardare EuroBasket 2025, in programma fino al 14 settembre.
- Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnia ed Erzegovina: EON
- Cipro: ALPHA CIPRO
- Cechia: CT sport
- Spagna: Teledeporte
- Estonia: TV3 TV6
- Finlandia:Nelonen Ruutu
- Francia: TMC
- Georgia: emittente pubblica georgiana
- Germania: Magentasport Basket, RTL
- Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS
- Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese
- Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia
- Lettonia: Go3
- Lituania: TV3 Lituania
- Montenegro: RTCG 2
- Polonia: TVP SPORT, RTP2
- Slovenia: Šport TV, EON
- Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport
- Svezia: SVT1
- Turchia: S SPORT, TRT SPOR