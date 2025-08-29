EuroBasket: primi risultati e orari per la 2ª giornata del 29-30 agosto

HQ

La prima giornata di EuroBasket 2025 è passata, con 16 partite giocate in Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C) e Polonia (Gruppo D). Questi sono stati i risultati:

Gruppo A



Repubblica Ceca 50 - 62 Portogallo



Lettonia 73 - 93 Turchia



Serbia 98 - Estonia 64



Gruppo B



Gran Bretagna 70 - 94 Lituania



Montenegro 76 - 106 Germania



Svezia 90 - 93 Finlandia



Gruppo C



Georgia 83 - 69 Spagna



Bosnia ed Erzegovina 91 - 64 Cipro



Grecia 75- 66 Italia



Gruppo D



Israele 83 - 71 Islanda



Belgio 64 - 92 Francia



Slovenia 95 - Polonia 105



Ora, la 2ª giornata proseguirà il 29 e 30 agosto, venerdì e sabato. Questi sono gli orari in CEST (un'ora prima nel Regno Unito).

Venerdì 29 agosto



Germania vs. Svezia: 12:30



Turchia vs. Repubblica Ceca: 13:45



Lituania-Montenegro: 15:30



Estonia-Lettonia: 17:00



Finlandia vs. Gran Bretagna: 19:30



Portogallo vs. Serbia: 20:15



Sabato 30 agosto



Italia vs. Georgia: 14:00



Islanda vs. Belgio: 14:00



Francia vs. Slovenia: 17:00



Cipro vs. Grecia: 17:15



Polonia vs. Israele: 20:30



Spagna vs. Bosnia ed Erzegovina: 20:30



Come guardare EuroBasket 2025 in diretta

A seconda del tuo paese, troverai l'EuroBasket 2025 su diversi canali, alcuni in chiaro e altri a pagamento. Ecco un elenco di dove puoi guardare EuroBasket 2025, in programma fino al 14 settembre.



Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnia ed Erzegovina: EON



Cipro: ALPHA CIPRO



Cechia: CT sport



Spagna: Teledeporte



Estonia: TV3 TV6



Finlandia:Nelonen Ruutu



Francia: TMC



Georgia: emittente pubblica georgiana



Germania: Magentasport Basket, RTL



Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS



Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese



Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia



Lettonia: Go3



Lituania: TV3 Lituania



Montenegro: RTCG 2



Polonia: TVP SPORT, RTP2



Slovenia: Šport TV, EON



Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport



Svezia: SVT1



Turchia: S SPORT, TRT SPOR

