Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

EuroBasket: primi risultati e orari per la 2ª giornata del 29-30 agosto

I risultati della 1ª giornata di EuroBasket e gli orari delle seconde partite della fase a gironi.

HQ

La prima giornata di EuroBasket 2025 è passata, con 16 partite giocate in Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C) e Polonia (Gruppo D). Questi sono stati i risultati:

Gruppo A



  • Repubblica Ceca 50 - 62 Portogallo

  • Lettonia 73 - 93 Turchia

  • Serbia 98 - Estonia 64

Gruppo B



  • Gran Bretagna 70 - 94 Lituania

  • Montenegro 76 - 106 Germania

  • Svezia 90 - 93 Finlandia

Gruppo C



  • Georgia 83 - 69 Spagna

  • Bosnia ed Erzegovina 91 - 64 Cipro

  • Grecia 75- 66 Italia

Gruppo D



  • Israele 83 - 71 Islanda

  • Belgio 64 - 92 Francia

  • Slovenia 95 - Polonia 105

Ora, la 2ª giornata proseguirà il 29 e 30 agosto, venerdì e sabato. Questi sono gli orari in CEST (un'ora prima nel Regno Unito).

Venerdì 29 agosto



  • Germania vs. Svezia: 12:30

  • Turchia vs. Repubblica Ceca: 13:45

  • Lituania-Montenegro: 15:30

  • Estonia-Lettonia: 17:00

  • Finlandia vs. Gran Bretagna: 19:30

  • Portogallo vs. Serbia: 20:15

Sabato 30 agosto



  • Italia vs. Georgia: 14:00

  • Islanda vs. Belgio: 14:00

  • Francia vs. Slovenia: 17:00

  • Cipro vs. Grecia: 17:15

  • Polonia vs. Israele: 20:30

  • Spagna vs. Bosnia ed Erzegovina: 20:30

Come guardare EuroBasket 2025 in diretta

A seconda del tuo paese, troverai l'EuroBasket 2025 su diversi canali, alcuni in chiaro e altri a pagamento. Ecco un elenco di dove puoi guardare EuroBasket 2025, in programma fino al 14 settembre.


  • Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas

  • Bosnia ed Erzegovina: EON

  • Cipro: ALPHA CIPRO

  • Cechia: CT sport

  • Spagna: Teledeporte

  • Estonia: TV3 TV6

  • Finlandia:Nelonen Ruutu

  • Francia: TMC

  • Georgia: emittente pubblica georgiana

  • Germania: Magentasport Basket, RTL

  • Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS

  • Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese

  • Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia

  • Lettonia: Go3

  • Lituania: TV3 Lituania

  • Montenegro: RTCG 2

  • Polonia: TVP SPORT, RTP2

  • Slovenia: Šport TV, EON

  • Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport

  • Svezia: SVT1

  • Turchia: S SPORT, TRT SPOR

EuroBasket: primi risultati e orari per la 2ª giornata del 29-30 agosto
EFKS / Shutterstock

This post is tagged as:

SportpallacanestroEuroBasket


Caricamento del prossimo contenuto