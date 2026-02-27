Eurogamer ha licenziato gran parte della propria redazione

HQ

Come probabilmente avrete notato negli ultimi anni, i media videoludici hanno affrontato condizioni difficili che - proprio come il settore coperto da questi media - hanno portato sia a chiusure che a licenziamenti. L'ultimo punto di vendita interessato è Eurogamer, una pubblicazione leggendaria venduta dal proprietario ReedPop nel 2024, insieme ad altri marchi di Gamer Network, a IGN.

Ora stanno per affrontare il loro secondo grande ciclo di licenziamenti da quando IGN ha acquisito la emittente, secondo VGC. Questo colpisce i giornalisti e scrittori più esperti, così come l'intero team video composto da quattro dipendenti.

I licenziamenti non si limitano a Eurogamer ma riguardano anche un altro marchio di proprietà di IGN, Outside Xbox, un canale YouTube con oltre 3,5 milioni di iscritti.

IGN, operando in questo contesto con il nome Ziff Davis, possiede Eurogamer, Outside Xbox e una vasta gamma di altri siti come GamesIndustry.biz, VG247, Nintendo Life e Rock Paper Shotgun.

In precedenza, il cofondatore di Press Engine Gareth Williams ha spiegato a VGC perché i media stanno affrontando condizioni così difficili in questo momento:

"In un mondo consumer dove il blocco delle pubblicità è standard e i giochi come servizio e i social media sono strumenti di comunicazione dove bambini e adulti costruiscono le loro relazioni, i media videogiochi devono evolversi e innovare. Sostieni le tue pubblicazioni preferite, prima di non avere scelta."