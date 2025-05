Europa Universalis V è stato svelato

Paradox Interactive ha annunciato ufficialmente Europa Universalis V, l'attesissima aggiunta alla sua serie di grande strategia. Sviluppato da Paradox Tinto nel corso di cinque anni, il gioco si svolge tra il 1337 e il 1837, offrendo ai giocatori l'opportunità di governare centinaia di nazioni attraverso epoche storiche.

Le nuove funzionalità includono un sistema di popolazione dettagliato ispirato a Victoria 3, in cui devi tenere conto delle diverse classi sociali con le rispettive esigenze e opinioni. Inoltre, il gioco presenterà sei epoche diverse, che influenzeranno il tuo sviluppo tecnologico e culturale. Anche il design della mappa è stato notevolmente migliorato, con una geografia più accurata e più nazioni rispetto a prima, e per chi è curioso è già possibile effettuare il preordine tramite la pagina Steam del gioco. Puoi dare un'occhiata al trailer qui sotto.

"Metti alla prova le tue abilità strategiche in oltre 500 anni di storia, in Europa Universalis V, l'ultima versione del celebre gioco di grande strategia. Padroneggia le arti della guerra, del commercio, della diplomazia e del governo nel gioco Europa Universalis più grande e dettagliato di sempre. Guida il destino di centinaia di nazioni e società in un mondo vivente simulato di profondità e complessità senza pari.

"Europa Universalis V si basa sul concetto centrale del franchise di sviluppare e far progredire le nazioni provenienti da un mondo storico profondamente studiato, aggiungendo una diplomazia più dettagliata, un modello economico più sofisticato, un sistema militare rivisto e una maggiore profondità logistica che metterà alla prova anche i giocatori di strategia più esperti.

"Essere ambiziosi: prevalere nelle più grandi sfide strategiche del passato. Metti alla prova la tua esperienza nella pianificazione strategica su un paesaggio più ampio e dettagliato di quanto visto in qualsiasi precedente gioco di Paradox Interactive. Sfida te stesso a superare i sovrani più famosi del passato, eclissando i loro grandi successi e costruendo la tua visione di un globo ricco di dettagli.

Non vedi l'ora di Europa Universalis V ?