Europol avverte che la crisi iraniana potrebbe aumentare le minacce terroristiche e informatiche in Europa
L'agenzia afferma che la guerra potrebbe alimentare estremismo, attacchi informatici e criminalità organizzata in tutta l'UE.
La guerra tra Iran e Israele potrebbe avere ripercussioni immediate sulla sicurezza in Europa, secondo Europol. L'agenzia di polizia dell'UE avverte che il conflitto potrebbe aumentare il rischio di terrorismo, estremismo violento, criminalità organizzata e attacchi informatici in tutto il blocco.
La portavoce di Europol, Jan Op Gen Oorth, afferma che le autorità si aspettano più attacchi informatici contro infrastrutture europee, oltre a un aumento delle frodi online che utilizzano un'intelligenza artificiale sempre più sofisticata. Avverte inoltre che gruppi legati all'Iran potrebbero tentare attività destabilizzanti all'interno dell'UE, inclusi attacchi terroristici, campagne di intimidazione e crimini informatici.
Secondo Europol, il livello complessivo di minaccia terroristica nel territorio UE rimane elevato. I funzionari hanno anche avvertito che la rapida diffusione di contenuti polarizzanti online potrebbe accelerare la radicalizzazione, potenzialmente incoraggiando attori solitari o piccole cellule a compiere attacchi...