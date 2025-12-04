Eurovision: Le emittenti si incontrano per discutere la partecipazione di Israele

HQ

I broadcaster dietro l'Eurovision Song Contest si sono incontrati giovedì a Ginevra per decidere se Israele debba poter competere il prossimo anno, mentre diversi paesi minacciano di ritirarsi a causa della guerra di Gaza.

Spagna, Slovenia, Irlanda e Paesi Bassi hanno avvertito che boicotteranno la competizione del 2026 se Israele parteciperà, sostenendo che il paese ha violato regole volte a proteggere la neutralità dello show. La Germania, tuttavia, afferma che si ritirerà solo se Israele sarà escluso.

L'Eurovision può mantenere l'unità?

L'Unione Europea di Radiodiffusione sta anche esaminando nuove regole volte a limitare il coinvolgimento del governo nella promozione delle ipotesi, dopo le accuse secondo cui Israele avrebbe spinto la sua campagna del 2025 in modo troppo aggressivo. Se i membri non riescono a mettersi d'accordo sulle modifiche alle regole, voteranno direttamente sulla partecipazione di Israele.

L'emittente pubblica israeliana KAN afferma di essere in preparazione per il concorso e che presto presenterà modifiche al processo di selezione. L'artista israeliano del 2025, Yuval Raphael, è stato un sopravvissuto al festival Nova attaccato da Hamas nel 2023, un dettaglio che ha alimentato il dibattito sulla competizione dello scorso anno.

L'emittente finlandese Yle afferma che parteciperà solo se verranno adottate le nuove garanzie e se saranno fornite ulteriori garanzie di sicurezza per i partecipanti. Per ora, l'EBU afferma che l'incontro determinerà come (o se) il più grande spettacolo di intrattenimento europeo potrà mantenere l'unità in vista dell'evento del 2026 in Austria.