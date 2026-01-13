Eutelsat ordina 340 satelliti OneWeb in una spinta da miliardi di euro per concorrere a Starlink

HQ

Eutelsat ha effettuato un importante ordine per 340 nuovi satelliti da Airbus, rafforzando le sue ambizioni di competere con Starlink di Elon Musk nel mercato in rapida crescita della banda larga spaziale. I satelliti saranno utilizzati per rinfrescare ed estendere la costellazione OneWeb in orbita terrestre bassa (LEO), hanno dichiarato le aziende lunedì.

Il nuovo lotto è progettato principalmente per sostituire i primi satelliti di OneWeb man mano che raggiungono la fine della loro vita operativa, garantendo la continuità del servizio. I primi veicoli spaziali di OneWeb sono stati lanciati circa sei anni fa, prima che l'operatore londinese si fondesse con Eutelsat con sede pariginese nel 2023 per creare un satellite di peso europeo.

Unito a un precedente ordine di 100 satelliti effettuato a dicembre 2024, l'ultimo accordo porta il numero totale di satelliti contrattati per OneWeb a 440. Le consegne dovrebbero iniziare verso la fine del 2026. Sebbene i termini finanziari non siano stati resi noti, Eutelsat ha precedentemente stimato che l'estensione della costellazione costerebbe tra 2 e 2,2 miliardi di euro tra il 2024 e il 2029.

Eutelsat ha attirato una crescente attenzione da parte dei governi europei perché OneWeb rappresenta l'unica alternativa operativa alla vasta rete LEO di Starlink. Questi satelliti forniscono connettività internet ad alta velocità dallo spazio, servendo aziende, governi e comunità remote con infrastrutture terrestri limitate.

L'ordine segue uno sforzo concertato degli stati europei per rafforzare le finanze e il ruolo strategico dell'azienda. La Francia ha guidato un aumento di capitale di 1,5 miliardi di euro nel 2025, affiancata dal Regno Unito e da altri investitori ancora, mentre Eutelsat cerca di garantire l'autonomia europea nelle comunicazioni satellitari e di espandersi per competere in un mercato orbitale sempre più affollato.