EV Hour: MG S5

Le nostre prime esperienze con MG sono state... beh, mista. Economico, sicuramente, e ben costruito per il prezzo, ma cifre chiave come le stime dell'autonomia semplicemente non erano abbastanza buone allora. Ma negli anni successivi, sembra proprio questo... Beh, questo è cambiato. Ecco la MGS5, questa volta nell'allestimento Long Range Luxury, e questa; Beh, questa è tutta un'altra cosa.

Magnus porta questo film a fare un giro in auto attraverso la campagna danese e scopre che, sebbene le stime dell'autonomia siano notevolmente migliorate e anche il design esterno, ci sono ancora ragioni chiave per cui MG ha ancora ancora un po' di strada da fare prima di essere davvero raccomandabile secondo i nostri standard.

Puoi guardare il video qui sotto.