Eva Schloss muore a 96 anni

Eva Schloss, sopravvissuta ad Auschwitz e sorellastra di Anna Frank, è morta all'età di 96 anni. La sua morte è stata confermata sabato a Londra dall'Anne Frank Trust UK, dove ha ricoperto il ruolo di presidente onoraria.

Nata Eva Geiringer a Vienna nel 1929, Schloss fuggì dalla persecuzione nazista con la famiglia ad Amsterdam, dove strinse amicizia con Anna Frank. Come i franchi, la sua famiglia trascorse anni nascosta prima di essere tradita e deportata ad Auschwitz. Eva e sua madre sopravvissero fino alla liberazione nel 1945; suo padre e suo fratello furono uccisi nel campo.

Dopo la guerra, Schloss ricostruì la sua vita in Gran Bretagna, stabilendosi infine a Londra. Nel 1953, sua madre sposò Otto Frank, padre di Anne Frank e unico sopravvissuto della sua famiglia immediata, rendendo Eva la sorellastra di Anne. Per decenni, Schloss faticò a parlare del suo trauma, affermando poi che il silenzio era sia uno scudo che un peso.

Da sopravvissuto all'Olocausto a instancabile educatore

Alla fine trasformò il suo dolore in uno scopo. Dagli anni '80 in poi, Schloss divenne un instancabile attivista per l'educazione sull'Olocausto, parlando a studenti, prigionieri e pubblico in tutto il mondo. Attraverso i suoi interventi e libri, incluso Eva's Story, ha messo in guardia sui pericoli del pregiudizio e della disumanizzazione, esortando i giovani ad affrontare l'odio prima che metta radici.

Dopo la sua morte arrivarono tributi. Re Carlo ha detto di essere "privilegiato e orgoglioso" di aver conosciuto Schloss, lodando il suo impegno di una vita nel promuovere gentilezza, resilienza e comprensione. La sua famiglia la descrisse come una "donna straordinaria" il cui messaggio di ricordo e pace sarebbe continuato attraverso le generazioni che ispirò. Eva Schloss lascia tre figlie, nipoti e pronipoti.