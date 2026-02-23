Evangelion avrà una nuova serie come parte del suo 30° anniversario, e Yoko Taro di NieR: Automata ne sarà la sceneggiatrice Il team dietro questa nuova serie riunisce il meglio del Giappone.

HQ Evangelion sta festeggiando il suo 30° anniversario e, sebbene si prevedessero annunci in questa data speciale, nessuno si aspettava che venisse annunciata una nuova serie su Evangelion, figuriamoci che Yoko Taro fosse coinvolta. Nel post in cui è stato rivelato questo anime, possiamo vedere i nomi delle persone principali responsabili di questa nuova "Tesi dell'Angelo Crudele".

Sceneggiatura di Yoko Taro (NieR: Automata)



Diretto da Kazuya Tsurumaki e Toru Yatabe (entrambi da Evangelion 3.0)



Musica di Keiichi Okabe (Compositore di NieR: Automata)



Studio di produzione: Khara (Evangelion 3.0) × CloverWorks (Spy x Family, Bocchi the Rock!)

Con questo gruppo di professionisti, possiamo solo sperare che questa nuova serie ci raggiunga in futuro. Ti aspettavi una nuova serie Evangelion? Pensi che Yoko Taro possa creare una buona sceneggiatura che sia all'altezza di Evangelion?