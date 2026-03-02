Evercade annuncia un'unità Super Pocket dedicata ai classici Rare
Riproduce ovviamente tutto ciò che riguarda la libreria retrò di Evercade, ma include anche 14 titoli integrati dall'ampio archivio di Rare.
Se ti piacciono i giochi Rare e retrò, Evercade ora ha qualcosa di divertente in serbo per te. Hanno sviluppato un dispositivo Super Pocket con design Rare e 14 giochi integrati, che funziona con le altre collezioni di giochi di Evercade (oltre 75 cartucce con circa 650 giochi).
Il dispositivo sarà rilasciato a giugno per £49/€59, e i giochi inclusi sono:
Il dispositivo Super Pocket si carica tramite USB-C, ha un vero jack da 3,5 mm e uno schermo IPS da 2,8 pollici con una risoluzione di 320×240. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per una presentazione e vai qui per saperne di più.