Evercade annuncia un'unità Super Pocket dedicata ai classici Rare

Se ti piacciono i giochi Rare e retrò, Evercade ora ha qualcosa di divertente in serbo per te. Hanno sviluppato un dispositivo Super Pocket con design Rare e 14 giochi integrati, che funziona con le altre collezioni di giochi di Evercade (oltre 75 cartucce con circa 650 giochi).

Il dispositivo sarà rilasciato a giugno per £49/€59, e i giochi inclusi sono:



Banjo-Kazooie (console a 64 bit)



Conker's Pocket Tales (console portatile a 8 bit)



Battletoads in Battlemaniacs (console a 16 bit)



Battletoads (console a 8 bit)



Cobra Triangle (console a 8 bit)



R.C. Pro-Am II (console a 8 bit)



Slalom (console a 8 bit)



Snake Rattle 'n' Roll (console 8-bit)



Solar Jetman: Caccia alla Nave Warp Dorata (console a 8 bit)



Atic Atac (computer domestico)



Jetpac (computer domestico)



Lunar Jetman (computer domestico)



Knight Lore (computer domestico)



Gunfright (computer domestico)



Il dispositivo Super Pocket si carica tramite USB-C, ha un vero jack da 3,5 mm e uno schermo IPS da 2,8 pollici con una risoluzione di 320×240. Dai un'occhiata al trailer qui sotto per una presentazione e vai qui per saperne di più.