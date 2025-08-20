EverSiege: Untold Ages debutterà in accesso anticipato questo autunno

Come parte del Future Games Show, lo sviluppatore Tindalos Interactive ha confermato la finestra di lancio in accesso anticipato per il suo gioco di azione e strategia EverSiege: Untold Ages. Pronto a debuttare già questo autunno su PC, questo progetto proviene dallo stesso team che ha recentemente dato al mondo Aliens: Dark Descent.

Progettato come un'esperienza che combina azione, strategia ed elementi roguelite, EverSiege: Untold Ages è un titolo PvE che è stato ispirato dai MOBA e persino dalle mod Warcraft 3. L'idea è che i giocatori assumano il ruolo di semidei incaricati di difendere l'ultima città umana nota come Bastion, dove l'obiettivo è ribaltare le sorti del conflitto e condurre un attacco nel territorio dell'opposizione entro sette giorni.

Per quanto riguarda il motivo per cui il gioco debutterà in uno stato di accesso anticipato, il direttore creativo Romain Clavier ha commentato quanto segue: "Il feedback dei giocatori gioca già un ruolo cruciale nel plasmare EverSiege: Untold Ages. Questo è il nostro progetto più ambizioso e per realizzarlo nel miglior modo possibile, abbiamo bisogno del loro contributo fin dalle prime fasi di sviluppo. Raccogliere il feedback dei giocatori ci permetterà di mettere a punto i sistemi e le funzionalità in arrivo mentre c'è ancora tempo per apportare modifiche significative".

Per quanto riguarda la data esatta del lancio dell'accesso anticipato, questo deve ancora essere menzionato, ma puoi vedere l'ultimo trailer del gioco qui sotto.