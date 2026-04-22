Evil Dead Burn debutterà a luglio, portando "una riunione di famiglia infernale"

Preparati a un sacco di sangue. Warner Bros. ha rivelato la data esatta di anteprima del prossimo film horror, Evil Dead Burn, con il prossimo film diretto da Sebastien Vanicek che arriverà nelle sale questo luglio.

Condiviso come parte di un nuovo trailer che offre una breve panoramica su cosa aspettarsi dal film raccapricciante e spaventoso, viene menzionato che Evil Dead Burn arriverà il 10 luglio in alcune regioni, con la data di prima nel Regno Unito prevista per il 24 luglio. Puoi vedere questo nuovo trailer qui sotto.

Con Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar e Greta Van Den Brink, è stata condivisa la sinossi della trama di Evil Dead Burn. È descritto come segue:

"Dopo la perdita del marito, una donna cerca conforto presso i suoceri nella loro casa appartata di famiglia. Man mano che uno dopo l'altro vengono trasformati in Deadite—trasformando l'incontro in una riunione di famiglia infernale—lei scopre che i voti che ha fatto in vita... vivere anche nella morte."

Visiterai Evil Dead Burn quest'estate?