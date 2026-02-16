Ex ministro dell'energia ucraino detenuto mentre cercava di lasciare il paese

HQ

Le autorità anticorruzione ucraine hanno detenuto l'ex ministro dell'energia German Galushchenko mentre tentava di lasciare il paese, hanno riferito i funzionari, nell'ultimo sviluppo di una grande indagine sulla corruzione.

L'Ufficio Nazionale Anticorruzione dell'Ucraina (NABU) ha dichiarato che i detective hanno fermato un ex ministro "attraversando il confine dello stato" nell'ambito della cosiddetta indagine sull'Operazione Midas. Sebbene l'agenzia non lo abbia identificato, diversi media ucraini hanno identificato il sospetto come Galushchenko. I rapporti riportano che è stato trattenuto su un treno ed è portato a Kiev per essere interrogato.

Galushchenko // Shutterstock

Galushchenko è stato costretto a lasciare il governo lo scorso anno dopo essere stato coinvolto in un presunto schema di appropriazione indebita da 100 milioni di dollari legato al settore energetico, inclusi contratti con l'operatore nucleare statale Energoatom. Gli investigatori sostengono che i funzionari abbiano riscosso tangenti fino al 15% dagli appaltatori e riciclato fondi all'estero. Ha negato ogni illecito.

Lo scandalo ha messo pressione sull'amministrazione del presidente Volodymyr Zelensky, salita al potere promettendo di combattere la corruzione, e arriva mentre Kiev affronta una guerra continua con la Russia e cerca una maggiore integrazione con l'Unione Europea...