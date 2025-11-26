Exodus per mostrare il nuovo trailer ai The Game Awards

HQ

Ci stiamo preparando per un grande viaggio spaziale Exodus. Una in cui il tempo è una variabile diversa tra i suoi caratteri, e dove la vera scienza della relatività sarà molto presente.

Il progetto è andato avanti da un po' di tempo, ma ora Certain Affinity ha novità per noi. L'account ufficiale ha pubblicato che vedremo un nuovo trailer Exodus al gala dei Game Awards nelle prime ore del 12 dicembre. Non abbiamo dettagli su cosa conterrà o se ci darà un'anteprima di una possibile finestra di uscita, anche se potrebbe significare che il gioco sta finalmente preparando il decollo nel 2026.

Sei entusiasta di altre notizie su Exodus ?