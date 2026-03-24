Exodus rivela nuovi dettagli sulla storia e sui compagni di combattimento

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Dalla sua rivelazione, Exodus è stato ampiamente paragonato ai giochi di Mass Effect. Ha senso, sotto molti aspetti. Il team dietro il gioco ha lavorato alla BioWare, ed è un RPG fantascientifico in cui tu e una squadra improvvisa di compagni affrontate le stelle. Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti, e sembra che una divisione tra compagni di storia e combattimento possa essere una di queste.

Dal sito web Exodus ' vediamo alcune rivelazioni sui design dei personaggi e le biografie di alcuni compagni del gioco. Come detto sopra, sembra che Exodus divida i compagni tra chi porti con te in missione e chi farà parte del tuo equipaggio principalmente per lo scopo della storia.

Tom Vargas, Elise Charroux, Salt il Polpo, Fedra e Suliman compongono i nostri compagni di combattimento. Tom, Phaedra e Suliman sembrano indossare un abbigliamento piuttosto semplice, quindi speriamo che col tempo riusciremo a indossare armature e tute spaziali interessanti. Salt il polpo è perfetto così com'è, e lo porterò ovunque. Altrimenti, c'è la paura che forse alcuni di questi ragazzi sembrino un po'... Semplice?

I compagni di storia sono un po' più misteriosi. Conosciamo C.C. Orlev ed Emrys, ma gli altri hanno nomi e biografie oscurati. Uno di questi che vediamo assomiglia molto a un lupo, quindi possiamo per ora spuntare un amico a quattro zampe dalla nostra lista dei desideri.