Expeditions: A MudRunner Game porta neve, fango e segreti nella stagione 3

HQ

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno appena lanciato la loro terza espansione stagionale per il simulatore fuoristrada Expeditions: A MudRunner Game - intitolata Season 3: Icy Shores. Questa volta, i giocatori si addentreranno nei Carpazi, in particolare nelle Alpi della Transilvania, dove il disgelo primaverile ha trasformato il terreno accidentato in un pasticcio fangoso e ghiacciato. La nuova mappa è ricca di pendii scivolosi, letti di fiumi, sistemi di grotte e antiche rovine: un sogno per i giocatori che prosperano con una navigazione precisa e progressi lenti e metodici.

Se possiedi il Pass annuale, avrai anche accesso a tre nuovi veicoli: il TUZ 302 Capricorn (un'agile auto da ricognizione), l'Haukka NS-420 (una bestia fuoristrada sperimentale) e il KRS 63 Pathfinder (un camion pesante per il trasporto serio). Inoltre, tutti i giocatori ricevono due droni di supporto gratuiti, uno per l'ancoraggio e uno per la ricognizione, che offrono assistenza extra durante le spedizioni.

Anche la gestione della base vede miglioramenti con due nuovi specialisti: un meccanico che riduce il consumo di energia e un manager che aumenta il budget della spedizione.

Anche le meccaniche di gioco hanno ricevuto una bella rifinitura: la fisica dell'attrito è ora più realistica, il sistema radar richiede potenza per funzionare e gli elementi cooperativi come l'interfaccia utente e la progressione condivisa sono stati migliorati. Inoltre, è finalmente arrivata una funzionalità a lungo richiesta: le verniciature personalizzate dei veicoli. Ora puoi colpire il fango con stile.

L'espansione è ora disponibile su tutte le piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam/Epic). Che tu stia facendo trekking nel fango o facendo speleologia in antiche grotte, questo aggiornamento è pronto a spingere il tuo rig e la tua pazienza al limite.