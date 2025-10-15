Fabio Paratici nominato direttore sportivo del Tottenham Hotspur dopo 30 mesi di squalifica

HQ

Fabio Paratici, direttore sportivo ed ex calciatore di club italiani, è stato nominato direttore sportivo congiunto del Tottenham Hotspur, club della Premier League, dopo aver posto fine a una squalifica di 30 mesi da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) successivamente estesa a livello mondiale dalla FIFA.

Paratici è stato dichiarato colpevole di falso in bilancio e negligenza finanziaria nel suo ex club, la Juventus, dove ha ricoperto il ruolo di ufficiale sportivo per undici anni, fino al 2021, quando è entrato a far parte degli Spurs. È stato costretto a dimettersi nel 2023 quando la FIFA ha esteso il suo divieto dalla federazione italiana. Subito dopo la fine della sua squalifica, torna al club inglese, ma non da solo.

Il club ha annunciato oggi che Paratici condividerà il ruolo di Direttore Sportivo con Johan Lange, una partnership che "riflette un approccio progressivo alle moderne operazioni calcistiche che unisce due leader comprovati con esperienze complementari e un impegno per la collaborazione e l'innovazione."